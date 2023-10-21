21 Ekim 2023, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İman edip de imanlarına zulmü (şirki) bulaştırmayanlar var ya; işte (azaptan) emin olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır.
En’am Suresi: 82
HADİS:
Elinizden geldiğince çok istiğfar edin. Çünkü Allah katında kurtuluşunuza bundan daha iyi vesile olacak ve Allah’ın bundan daha çok sevdiği bir şey yoktur.
Camiü’s-Sağir, No: 1460
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