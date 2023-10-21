Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İman edip de imanlarına zulmü (şirki) bulaştırmayanlar var ya; işte (azaptan) emin olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır.

En’am Suresi: 82

HADİS:

Elinizden geldiğince çok istiğfar edin. Çünkü Allah katında kurtuluşunuza bundan daha iyi vesile olacak ve Allah’ın bundan daha çok sevdiği bir şey yoktur.

Camiü’s-Sağir, No: 1460