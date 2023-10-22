22 Ekim 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İbrahim bizim kendisine verdiğimiz hüccet ve delillerle kavmi ile mücadele etti. Biz dilediğimizin derecelerini yükseltiriz.
En’am Suresi: 83
HADİS:
Birinizin elinde bir fidan olduğu sırada Kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse diksin.
Camiü’s-Sağir, No: 1464
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