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22 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

22 Ekim 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İbrahim bizim kendisine verdiğimiz hüccet ve delillerle kavmi ile mücadele etti. Biz dilediğimizin derecelerini yükseltiriz.

En’am Suresi: 83

HADİS:

Birinizin elinde bir fidan olduğu sırada Kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse diksin.

Camiü’s-Sağir, No: 1464

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