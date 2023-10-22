Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İbrahim bizim kendisine verdiğimiz hüccet ve delillerle kavmi ile mücadele etti. Biz dilediğimizin derecelerini yükseltiriz.

En’am Suresi: 83

HADİS:

Birinizin elinde bir fidan olduğu sırada Kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse diksin.

Camiü’s-Sağir, No: 1464