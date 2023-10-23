Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Senin Rabbin Hakîm’dir, her işi hikmetle yapar; Alîm’dir, her şeyi hakkıyla bilir. En’am Suresi: 83 HADİS: Kişi küçük çocuklarının rızkını temin için çalışmaya çıkarsa, Allah yolundadır. Yaşlı anne ve babasının bakımı için çıkarsa, Allah yolundadır...? Camiü’s-Sağir, No: 1465

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