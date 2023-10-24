Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Biz İbrahim’e İshak’ı ve Yakub’u ihsan ettik ve hepsini hidâyete yönlendirdik. Ondan önce de biz Nuh’a hidâyet etmiştik.

En’am Suresi: 84

HADİS:

Eğer bir günah işlemişsen Allah’tan bağışlanmanı dile ve Ona tevbe et.

Camiü’s-Sağir, No: 1468