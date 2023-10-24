24 Ekim 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Biz İbrahim’e İshak’ı ve Yakub’u ihsan ettik ve hepsini hidâyete yönlendirdik. Ondan önce de biz Nuh’a hidâyet etmiştik.
En’am Suresi: 84
HADİS:
Eğer bir günah işlemişsen Allah’tan bağışlanmanı dile ve Ona tevbe et.
Camiü’s-Sağir, No: 1468
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