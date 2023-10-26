Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Biz iyilik ve ihsan peşinde koşan kullarımızı böyle mükâfatlandırırız. En’am Suresi: 84 HADİS: Ben ümmî, doğru ve tertemiz peygamberim. Bütün esef ve yazıklar beni yalanlayan, benden yüz çeviren ve benimle savaşana olsun. Camiü’s-Sağir, No: 1468

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