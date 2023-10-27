Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Zekeriya, Yahya, İsâ ve İlyas’a da ihsanda bulunduk. Hepsi de salih kullarımızdandı. En’am Suresi: 85 HADİS: İnsanlar Rablerinin huzuruna geldiklerinde sözcüleri ben olacağım. Ümitlerini kestiklerinde müjdeleri ben olacağım. Camiü’s-Sağir, No: 1471

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