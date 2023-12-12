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12 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

12 Aralık 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yapmakta oldukları hilelerden dolayı o günahkârlara Allah katında bir zillet ve şiddetli bir azap isabet edecektir.

En’am Suresi: 124

HADİS:

Bu ümmetten ilk kaldırılacak olan güzel hasletler, haya ve güvenilirliktir.

Camiü’s-Sağir, No: 1530

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