Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yapmakta oldukları hilelerden dolayı o günahkârlara Allah katında bir zillet ve şiddetli bir azap isabet edecektir. En’am Suresi: 124 HADİS: Bu ümmetten ilk kaldırılacak olan güzel hasletler, haya ve güvenilirliktir. Camiü’s-Sağir, No: 1530

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