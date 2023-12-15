15 Aralık 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar için Rablerinin katında bir selâmet yurdu vardır; işledikleri hayırlar sebebiyle onların dostu ve gözetecisi de Odur.
En’am Suresi: 127
HADİS:
Kıyamet günü ilk şefaat edecek olanlar, peygamberler, sonra alimler, sonra da şehitlerdir.
Camiü’s-Sağir, No: 1534
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