Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar için Rablerinin katında bir selâmet yurdu vardır; işledikleri hayırlar sebebiyle onların dostu ve gözetecisi de Odur. En’am Suresi: 127 HADİS: Kıyamet günü ilk şefaat edecek olanlar, peygamberler, sonra alimler, sonra da şehitlerdir. Camiü’s-Sağir, No: 1534

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