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16 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

16 Aralık 2023, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O gün Allah sorar: “Ey cinler ve insanlar topluluğu! Size âyetlerimi anlatan ve bugüne erişeceğimizi bildirip sakındıran peygamberler gelmedi mi?”

En’am Suresi: 130

HADİS:

Cennete girmek için ilk çağrılacak olanlar, sevinçte ve kederde Allah’a çokça hamdedenlerdir.

Camiü’s-Sağir, No: 1535

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