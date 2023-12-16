Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün Allah sorar: “Ey cinler ve insanlar topluluğu! Size âyetlerimi anlatan ve bugüne erişeceğimizi bildirip sakındıran peygamberler gelmedi mi?” En’am Suresi: 130 HADİS: Cennete girmek için ilk çağrılacak olanlar, sevinçte ve kederde Allah’a çokça hamdedenlerdir. Camiü’s-Sağir, No: 1535

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