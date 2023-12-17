Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Kendilerine peygamberler gelmediği için ahâlisi gaflette bulunan bir beldeyi Rabbin helâk etmez. En’am Suresi: 131 HADİS: Kur’ân’da en hayırlı sure “Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemin” yani Fâtiha Suresi’dir. Camiü’s-Sağir, No: 1539

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