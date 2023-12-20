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20 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

20 Aralık 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Size ne vaad olunmuşsa muhakkak gelecektir; siz onun önüne geçemezsiniz.

En’am Suresi: 134

HADİS:

Ben Âdemoğullarının en cömerdiyim. Benden sonra onların en cömerdi ise Allah’ın kendisine ilim verip bu ilmi yayan kimsedir... 

Camiü’s-Sağir, No: 1547

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