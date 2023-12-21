"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

21 Aralık 2023, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Size ne vaad olunmuşsa muhakkak gelecektir; siz onun önüne geçemezsiniz.

En’am Suresi: 134

HADİS:

Ben Âdemoğullarının en cömerdiyim. Benden sonra onların en cömerdi ise Allah’ın kendisine ilim verip bu ilmi yayan kimsedir... 

Camiü’s-Sağir, No: 1547

Okunma Sayısı: 50
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyin göçü ülkeyi çökertir

    3 bin İsrailli asker psikolojik tedavide

    Gün gün yoksullaşıyoruz

    Ebrar Sitesi’nde kolon ve kirişler yetersizmiş

    MB'nin faiz ödemeleri yüzde 55 arttı

    Malezya, limanlarını İsrail gemilerine kapattı

    ‘Alım gücümüz çok az’

    Gazze’yi kullanarak yargıyı oyalıyor

    Netanyahu görevden alınsın

    Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da gök gürültülü yağış bekleniyor

    İzlanda alarma geçti: Kül bulutları başkente de ulaşacak

    Meteoroloji'den Güney Ege'ye ve Akdeniz'e fırtına uyarısı

    Propaganda serbestliği ve seçim yasakları açıklandı

    Bu yıl dünyada en büyük depremi Türkiye yaşadı

    Yalova’da kalp pili tedavisi uygulanıyor

    32 ilde oy kullanma saatleri değişti

    Küresel vicdanın Gazze çağrısı

    Gazze'de daha önce görülmemiş boyutlarda ölüm ve yıkım var!

    Risale-i Nur'u anlama çalışması yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî ve Şeyh Said
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, meydan-ı imtihandır; lezzet ve ücret yeri değil
    Ahmet BATTAL

    Tek adamlar cemiyeti
    Mikail YAPRAK

    Hayat sayfamız ve kurşun kalem
    Süleyman KÖSMENE

    Adalet namazında kıblemiz neresi?
    Cevher İLHAN

    Soykırımla Suriye’yi de parçalama hesabı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahıslarda değil, düstûrlarda birleşmeli
    Faruk ÇAKIR

    İdareciler cevap versin
    Ali FERŞADOĞLU

    Şevk için şarj cihazlarımızı aldık mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.