Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Hasat zamanında fakirin hakkını verin. İsraf etmeyin. Muhakkak ki Allah müsrifleri sevmez. En’am Suresi: 141 HADİS: En güçlünüzün kim olduğunu size haber veriyim mi? Öfkelendiğinde kendine en iyi hâkim olabilendir. Camiü’s-Sağir, No: 1555

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