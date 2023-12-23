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23 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

23 Aralık 2023, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Hasat zamanında fakirin hakkını verin. İsraf etmeyin. Muhakkak ki Allah müsrifleri sevmez.

En’am Suresi: 141

HADİS:

En güçlünüzün kim olduğunu size haber veriyim mi? Öfkelendiğinde kendine en iyi hâkim olabilendir.

Camiü’s-Sağir, No: 1555

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