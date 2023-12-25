Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Murdar oldukları için leş, akmış kan ve domuz eti ile, Allah’a itaatten çıkarak Allah’tan başkasının adına kesilen hayvanlar haramdır. En’am Suresi: 145 HADİS: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh”... Sen böyle dediğinde, Allah “Kulum Bana teslim oldu ve her şeyi de Bana teslim etti” buyurur. Camiü’s-Sağir, No: 1553

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