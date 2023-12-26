Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki Rabbin çok bağışlayıcı Gafûr ve çok merhamet edici Rahîm’dir. En’am Suresi: 145 HADİS: ...Şöyle de: “Allah’ım helâlindan vererek haramdan koru! Lütfunla Senden başkasına beni muhtaç etme!” Camiü’s-Sağir, No: 1559

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