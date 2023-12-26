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26 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

26 Aralık 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Muhakkak ki Rabbin çok bağışlayıcı Gafûr ve çok merhamet edici Rahîm’dir.

En’am Suresi: 145

HADİS:

...Şöyle de: “Allah’ım helâlindan vererek haramdan koru! Lütfunla Senden başkasına beni muhtaç etme!”

Camiü’s-Sağir, No: 1559

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