Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Seni yalanlarlarsa de ki: Rabbiniz geniş rahmet sahibidir; ama Onun azabını da mücrimler gürûhundan kimse geri çeviremez. En’am Suresi: 147 HADİS: “Allah’ım, kaygı ve üzüntüden Sana sığınırım. Âcizlik ve tembellikten Sana sığınırım.” Camiü’s-Sağir, No: 1560

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