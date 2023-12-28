Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Hüccetü’l-bâliğa (tam ve kesin delil) Allah’ındır. Eğer O dileseydi hepimizi birden doğru yola eriştirirdi. En’am Suresi: 149 HADİS: “(Allah’ım!) Korkaklık ve cimrilikten Sana sığınırım. Borçlar altında ezilmekten ve insanların istibdadından Sana sığınırım.” Camiü’s-Sağir, No: 1560

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