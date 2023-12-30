Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ayetlerimizi yalanlayanların ve âhirete inanmayıp Rablerine Ondan başkasını denk tutanların heveslerine uyma. En’am Suresi: 150 HADİS: İlme sarıl! Çünkü o mü’minin dostudur. Hilm onun yardımcısı, akıl rehberi, amel gözeticisidir... Camiü’s-Sağir, No: 1562

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