"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

31 Aralık 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Allah’ın haram ettiği bir cana haksız yere kıymayın...

En’am Suresi: 151

HADİS:

“Allah’ım, beni hayatta bıraktıkça ebediyen günahları terk ettirmekle bana merhamet et!”

Camiü’s-Sağir, No: 1564

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlk soykırım davası Güney Afrika’dan

    Yargı siyasî alet gibi kullanılıyor

    Gazze’de 200 tarihi ve kültürel varlık yıkıldı

    Akran zorbalığı ciddi zarar veriyor

    TL dönüşümlü KKM’ye son

    Zammın ömrü seçime kadar

    Altıntaş: İktidar hayvancılığı bitiriyor

    Asgari ücret, ortalama ücret oldu

    Tarihi sorumluluğunuzun gereğini yapın

    Rusya'nın füze saldırılarında Ukrayna'daki ölü sayısı 39'a yükseldi

    YSK’dan hukuksuz karar

    Hekim göçü sürüyor

    Elazığ merkezde 4,2 büyüklüğünde deprem

    Ekmek, Ankara’da 8 TL oldu

    Emekliye kötü haber

    AYM ve AİHM kararlarına uyun

    Araç sahiplerine yeni vergi yolda

    Bakan Özhaseki: Son 53 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık

    7 Ekim'den bu yana 106 gazeteci öldürüldü

    En Çok Okunanlar

    İslam YAŞAR

    “Mü’min, Allah bizzat intikamını alıncaya kadar sabreder”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sarıkamış’ta Bediüzzaman
    Misbah ERATİLLA

    Abdülmecid ne zaman “Üstad” dedi?
    Adnan NACİR

    Sessiz Gemi seyircileri
    Feyzullah ERGÜN

    Pozitif düşüncenin sağlığa yansımaları -1
    Faruk ÇAKIR

    Suçu başka yerde aramak
    Sami CEBECİ

    Olumsuz olayların arka yüzü
    Ahmet BATTAL

    Sivil toplum ve resmî eğitim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok, sevkiyat var!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.