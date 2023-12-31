Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Allah’ın haram ettiği bir cana haksız yere kıymayın... En’am Suresi: 151 HADİS: “Allah’ım, beni hayatta bıraktıkça ebediyen günahları terk ettirmekle bana merhamet et!” Camiü’s-Sağir, No: 1564

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