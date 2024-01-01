Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ölçüyü ve tartıyı adâletle yerine getirin. Biz kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. En’am Suresi: 152 HADİS: “(Allah’ım,) beni ilgilendirmeyen işin altına girmekten muhafaza ederek bana merhamet et!” Camiü’s-Sağir, No: 1564

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