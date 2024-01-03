Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah’ın emirlerini ve Allah adına yaptığınız ahidleri yerine getirin. Düşünüp öğüt alasınız diye Rabbiniz size bunları emretti. En’am Suresi: 152 HADİS: Dünyada nice karnı aç ve çıplak kimseler vardır ki, ahirette lezzetler ve güzel elbiseler içerisindedirler. Camiü’s-Sağir, No: 1566

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.