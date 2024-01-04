Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İşte, Benim dosdoğru yolum budur; siz de ona uyun. Başka yollara sapmayın ki sizi fırkalara bölüp Allah’ın yolundan ayırmasın.

En’am Suresi: 153

HADİS:

Dikkat edin! Cennete götüren amel sarp ve yokuştur. Cehennem ameli ise kolay ve düzlüktür.

Camiü’s-Sağir, No: 1566