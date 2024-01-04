04 Ocak 2024, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İşte, Benim dosdoğru yolum budur; siz de ona uyun. Başka yollara sapmayın ki sizi fırkalara bölüp Allah’ın yolundan ayırmasın.
En’am Suresi: 153
HADİS:
Dikkat edin! Cennete götüren amel sarp ve yokuştur. Cehennem ameli ise kolay ve düzlüktür.
Camiü’s-Sağir, No: 1566
Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.