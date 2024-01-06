Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onu size indirdik ki, “Kitap ancak bizden evvelki Yahudi ve Hıristiyanlara indirildi; biz ise onların ders verdiği hakikatlerden habersizdik” demeyesiniz. En’am Suresi: 156 HADİS: Kötü arkadaştan sakın! Onunla tanınacağından şüphen olmasın. Camiü’s-Sağir, No: 1569

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