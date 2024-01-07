Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın âyetlerini yalanlayıp ondan yüz çeviren ve halkı da ondan alıkoyan kimseden daha zâlim kim vardır? En’am Suresi: 157 HADİS: Lüks yaşamaktan sakın. Çünkü Allah’ın gerçek kulları lüks yaşamazlar. Camiü’s-Sağir, No: 1570

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