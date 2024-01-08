Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ayetlerimizden yüz çevirerek halkı onlardan alıkoyanları, yaptıklarına karşılık azâbın en kötüsüyle cezâlandıracağız. En’am Suresi: 157 HADİS: İçkiden sakın! Çünkü o asmanın dal vermesi gibi kötülüğü dallandırır. Camiü’s-Sağir, No: 1571

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