Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinin bir kısım âyetlerinin geldiği gün, daha önce iman etmemiş kimsenin o gün iman etmesi bir fayda vermeyecektir. En’am Suresi: 158 HADİS: Sıcak yemek yemekten sakının! Çünkü o bereketi giderir... Camiü’s-Sağir, No: 1573

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