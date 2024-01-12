Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Elbette Rabbim beni dosdoğru bir yola; Hanîf (hakka yönelmiş) olan İbrahim’in dinine iletti. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. En’am Suresi: 161 HADİS: Zandan sakının... İnsanların gizli yönlerini araştırmayın, ayıplarını öğrenmeye çalışmayın... Camiü’s-Sağir, No: 1576

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