Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Onun hiçbir şeriki yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.” En’am Suresi: 163 HADİS: Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu malı sattırır, sonra da bereketini giderir. Camiü’s-Sağir, No: 1576

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