Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: O her şeyin Rabbi olduğu halde, ben Allah’tan başka bir rab mi arayacağım?

En’am Suresi: 164

HADİS:

Aşırı mal sevgisinden sakının! Çünkü sizden öncekiler ancak aşırı mal sevgisi yüzünden helâk oldular.

Camiü’s-Sağir, No: 1579