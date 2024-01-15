15 Ocak 2024, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
De ki: O her şeyin Rabbi olduğu halde, ben Allah’tan başka bir rab mi arayacağım?
En’am Suresi: 164
HADİS:
Aşırı mal sevgisinden sakının! Çünkü sizden öncekiler ancak aşırı mal sevgisi yüzünden helâk oldular.
Camiü’s-Sağir, No: 1579
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