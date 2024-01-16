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16 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

16 Ocak 2024, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Günah işleyen ancak kendi aleyhine işler. Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.  

En’am Suresi: 164

HADİS:

Fitnelerden sakının! Dille ona karışmak kılıçla karışmak gibidir.

Camiü’s-Sağir, No: 1580

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