Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Günah işleyen ancak kendi aleyhine işler. Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. En’am Suresi: 164 HADİS: Fitnelerden sakının! Dille ona karışmak kılıçla karışmak gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 1580

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