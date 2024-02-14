Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah hakkında yalan uyduran veya Onun ayetlerini yalanlayan kimseden daha zalim kim vardır? A’râf Suresi: 37 HADİS: Herhangi bir kul, bir din kardeşini Allah rızası için ziyaret ederse, kendisine, “Güzel yaptın. Cennet seniniçin güzelleşti” diye seslenilir. Camiü’s-Sağir, No: 1637

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