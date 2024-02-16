Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Cehenneme doluştuklarında, sonra gelenler, evvelce gelenler için derler ki: “Ey Rabbimiz, bizi bunlar saptırdı. Sen de onlara ateşten kat kat azap ver.” A’râf Suresi: 38 HADİS: Faizin günahı konusunda alan da, veren de eşittir. Camiü’s-Sağir, No: 1642

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