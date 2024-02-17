Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar için Cehennemden bir döşek ve üzerlerine ateşten örtüler vardır. Zâlimleri işte böyle cezalandırırız. A’râf Suresi: 41 HADİS: Kıyamet alâmetleri bir tek ipe dizilmiş boncuklar gibidir. İp kopmuştur. Bunlar birbirini takip edecektir. Camiü’s-Sağir, No: 1644

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