Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İman edip güzel işler yapanlara gelince, Biz hiç kimseyi gücünden fazlasıyla mes’ul tutmayız. Onlar Cennet ehlidir... A’râf Suresi: 42 HADİS: Kim Bakara Suresi’nin son iki ayetini [Âmene’r-resûlü] geceleyin okursa bu ona kâfî gelir. Camiü’s-Sağir, No: 1645

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