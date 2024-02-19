Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Bizi bu saadete eriştiren Allah’a hamd olsun. Yoksa Allah hidayet etmeseydi biz kendiliğimizden buna erişemezdik.” A’râf Suresi: 43 HADİS: Cemaatle namaza gelenlerin mükâfatı mescidden uzaklıkları nisbetinde büyük olur. En uzak olan en büyük mükâfatı alır. Camiü’s-Sağir, No: 1646

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