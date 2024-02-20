Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Cennetlikler, cehennemliklere: “Biz Rabbimizin vaad ettiğini hak olarak bulduk, siz de Rabbinizin vaad ettiğini hak olarak buldunuz mu?”

A’râf Suresi: 44

HADİS:

İhsan, Allah’ı görüyormuşsun gibi Ona ibadet etmendir. Her ne kadar sen Onu görmüyorsan da O seni görüyor.

Camiü’s-Sağir, No: 1648