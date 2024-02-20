20 Şubat 2024, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Cennetlikler, cehennemliklere: “Biz Rabbimizin vaad ettiğini hak olarak bulduk, siz de Rabbinizin vaad ettiğini hak olarak buldunuz mu?”
A’râf Suresi: 44
HADİS:
İhsan, Allah’ı görüyormuşsun gibi Ona ibadet etmendir. Her ne kadar sen Onu görmüyorsan da O seni görüyor.
Camiü’s-Sağir, No: 1648
Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.