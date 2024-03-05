Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah’ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. A’râf Suresi: 69 HADİS: Kadere iman, tevhid inancının nizamıdır. Camiü’s-Sağir, No: 1681

Okunma Sayısı: 195

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.