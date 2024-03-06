Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz, Hûd’u ve onunla beraber olan mü’minleri rahmetimizle kurtardık; âyetlerimizi yalanlayan ve iman etmemiş olanların ise kökünü kestik. A’râf Suresi: 72 HADİS: Kadere iman kaygı ve üzüntüyü giderir. Camiü’s-Sağir, No: 1682

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