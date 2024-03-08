Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Allah’a kulluk edin. Ondan başka hiçbir ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir mucize gelmiştir.” A’râf Suresi: 85 HADİS: İman iki parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür.

Camiü’s-Sağir, No: 1685

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