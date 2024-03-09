Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Ölçünün ve tartının hakkını verin. Halkın malından eksiltip de kimsenin hakkını yemeyin.” A’râf Suresi: 85 HADİS: İki çeşit günah vardır ki, cezaları ahirete bırakılmadan dünyada verilir: Zulüm ve ana babaya isyan. Camiü’s-Sağir, No: 1686

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