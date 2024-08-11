Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın rızası en büyük mükâfattır. En büyük kurtuluş da işte budur. Tevbe Suresi: 72 HADİS: Üç kişi vardır ki, Kıyamet günü gözleri Cehennem ateşini görmez: Allah korkusundan ağlayan göz, Allah yolunda nöbet tutan göz ve Allah’ın haram kıldığı şeylere bakmaktan sakınan göz. Camiü’s-Sağir, No: 1890

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