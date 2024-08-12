12 Ağustos 2024, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah onların içindekini de, fısıltılarını da bilir ve Allah gayb âlemlerini hakkıyla bilir?
Tevbe Suresi: 78
HADİS:
Şu üç kişi Cehennem ateşinden korunmazlar: Yaptığı iyiliği başa kakan, anne ve babasına karşı gelen ve içki içmeye devam eden.
Camiü’s-Sağir, No: 1893
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