Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah onların içindekini de, fısıltılarını da bilir ve Allah gayb âlemlerini hakkıyla bilir?

Tevbe Suresi: 78

HADİS:

Şu üç kişi Cehennem ateşinden korunmazlar: Yaptığı iyiliği başa kakan, anne ve babasına karşı gelen ve içki içmeye devam eden.

Camiü’s-Sağir, No: 1893