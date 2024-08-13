Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Peygamber ve beraberindeki mü’minler, mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. Dünyada zafer ve ahirette Cennet işte onlarındır. Tevbe Suresi: 88 HADİS: Üç kişi vardır ki, onların hakkını ancak münâfık olanlar küçümser: İslâm yolunda saçını ağartmış olan, ilim sahibi ve âdil idareci. Camiü’s-Sağir, No: 1894

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