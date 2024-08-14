Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Görünen ve görünmeyen âlemleri hakkıyla bilen Allah’ın huzuruna döndürüleceksiniz ve yaptıklarınızı O size bildirecektir. Tevbe Suresi: 94 HADİS: Üç kişi vardır ki, Allah onları başka gölgenin bulunmadığı Kıyamet Gününde, gölgesinde gölgelendirecektir: Emin tüccar, âdil idareci ve hararetle namaz vakitlerini gözleyen. Camiü’s-Sağir, No: 1903

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