Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İyilik yarışında önceliği kazanan Muhacirler ve Ensar ile, onlara güzelce uyanlardan Allah râzı olmuştur, onlar da Allah’tan râzıdır. Tevbe Suresi: 100 HADİS: Şu üç kişi ahiret günü hesap ânında helâk olurlar: [İhlaslı davranmayan] cömert, cesur ve âlim. Camiü’s-Sağir, No: 1904

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