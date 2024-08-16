Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar bilmezler mi ki Allah kullarının tevbesini ve sadakalarını kabul eder; ve tevbeleri kabul edip kullarına merhamet eden ancak Allah’tır. Tevbe Suresi: 104 HADİS: Cennetin fiyatı “Lâ ilahe illallah”tır. Camiü’s-Sağir, No: 1906

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