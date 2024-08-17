Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Görünür ve görünmez âlemleri hakkıyla bilen Allah’ın huzuruna döndürülürsünüz ve O size işleyip durduklarınızın ne olduğunu bildirir. Tevbe Suresi: 105 HADİS: Sen hanımının ağzına koyacağın lokmayavarıncaya kadar Allah rızası için neyi harcarsan onunla mükâfatlandırılırsın. Camiü’s-Sağir, No: 1910

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