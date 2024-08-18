Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında onlara Cenneti vermek sûretiyle satın almıştır. Tevbe Suresi: 111 HADİS: Tecrübe sahibi yaşlılarla oturup kalkınız. Âlimlere soru sorunuz. Hikmet sahipleriyle haşir neşir olunuz. Camiü’s-Sağir, No: 1912

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