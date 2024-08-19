Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dirilten de, öldüren de Odur. Allah’tan başka sizin ne bir dostunuz vardır, ne de bir yardımcınız. Tevbe Suresi: 116 HADİS: Müşriklerle mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad ediniz. Camiü’s-Sağir, No: 1913

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